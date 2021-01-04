Основатель Children of Bodom Алекси Лайхо умер в 41 год

Один из основателей и бывший фронтмен культовой финской мелодик-дет-группы Children of Bodom Алекси Лайхо скончался на 42-м году жизни в своем доме в Хельсинки.

Гитарист-виртуоз умер еще на прошлой неделе, но объявлено об этом было только сейчас - некролог опубликован на официальных аккаунтах коллектива от имени менеджера группы.

Как уточнено, причиной смерти Алекси стали проблемы со здоровьем, преследовавшие Лайхо последние годы. При это характер недугов не конкретизируется.

Алекси Лайхо родился 8 апреля 1979 года в Эспоо. В 1993-м он с барабанщиком Яской Раатикайненом, другом детства, основал группу IneartheD, позже переименованную в Children of Bodom.

Первый студийный альбом коллектива вышел в 1997-м, последний, девятый, - в 2019-м. В ноябре того же года было объявлено о роспуске коллектива в его существовавшим на тот момент составе.