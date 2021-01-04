Президент утвердил порядок действий по предупреждению связанных с инфекцией ЧС

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Рубрика: Власть

Путин утвердил порядок действий по предупреждению связанных с инфекцией ЧС

Текст: Кира Латухина
Президент подписал указ об утверждении порядка действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом и распространением на территории России опасных инфекционных заболеваний.

Правительство должно за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению такой угрозы.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин также поручил кабмину создать координационный совет по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом опасных инфекционных заболеваний. Новая структура создается для координации деятельности органов власти по предупреждению угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, заноса и распространения в России опасных инфекционных заболеваний и для оперативного реагирования на санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Координационный совет по представлению Роспотребнадзора может создать оперативный штаб, который утверждает план мероприятий, готовит предложения по ограничительным мерам (в том числе карантину), организует информационную кампанию по профилактике и информирует население о мерах.

Прописаны три уровня риска, которые определяет Роскомнадзор, и действия различных министерств ведомств в каждом из трех случаев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Канцелярия Правительство Роспотребнадзор

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