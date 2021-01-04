На МЦД откроют 20 новых станций

В этом году на МЦД откроют около 20 новых станций, рассказал журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"По всем направлениям МЦД у нас активно ведутся работы. Большой объем работы от "Каланчевской" до "Карачарово", фактически от Площади трех вокзалов в сторону Курского вокзала ведутся работы по строительству дополнительных путей, очень сложный участок", - уточнил вице-мэр.

Из 20 пунктов одну часть составят реконструированные платформы, другую - совершенно новые транспортные объекты.