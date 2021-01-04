В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной оснасти продлен в Московском регионе до 6 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Причина - в гололедице и налипание мокрого снега. В столице и Подмосковье в ближайшие часы сохранится облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха в разных районах будет колебаться от ноля до минус двух градусов, а это значит, что условия для гололеда сохраняются.

Такая же погода наблюдается и в соседних пристоличных областях - Тульской, Калужской, Владимирской. В этих регионах также объявлен желтый уровень погодной опасности.