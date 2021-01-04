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04.01.2021 17:48
Рубрика: Спорт

РУСАДА расследует массовые снятия биатлонистов на "Ижевской винтовке"

Текст: Максим Домчев

Российское антидопинговое агентство проводит расследование в связи с массовым снятием юниоров на соревнованиях по биатлону "Ижевская винтовка".

Фото: AP
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Соревнования проходили в 22 по 27 декабря. В РУСАДА сообщили, что незадолго до старта произошли массовые снятия юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров Тюменской области, что послужило поводом для расследования.

"РУСАДА проводило тестирование во время соревнований "Ижевская винтовка". Факт массового снятия был зафиксирован и передан в отдел расследований для проверки. Далее запускается ряд стандартных процедур, в частности, рассматривается необходимость целевого тестирования и других мер. Подробности проведения расследования в соответствии со стандартом не раскрываются, поскольку это может помешать его ходу и достоверности", - сообщила РИА Новости директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

В Союзе биатлонистов России также заявили, что заинтересованы в проведении расследования и установления всех причин произошедшего.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Допинг Спорт Биатлон Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск Допинговые скандалы

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