РУСАДА расследует массовые снятия биатлонистов на "Ижевской винтовке"

Российское антидопинговое агентство проводит расследование в связи с массовым снятием юниоров на соревнованиях по биатлону "Ижевская винтовка".

Соревнования проходили в 22 по 27 декабря. В РУСАДА сообщили, что незадолго до старта произошли массовые снятия юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров Тюменской области, что послужило поводом для расследования.

"РУСАДА проводило тестирование во время соревнований "Ижевская винтовка". Факт массового снятия был зафиксирован и передан в отдел расследований для проверки. Далее запускается ряд стандартных процедур, в частности, рассматривается необходимость целевого тестирования и других мер. Подробности проведения расследования в соответствии со стандартом не раскрываются, поскольку это может помешать его ходу и достоверности", - сообщила РИА Новости директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

В Союзе биатлонистов России также заявили, что заинтересованы в проведении расследования и установления всех причин произошедшего.