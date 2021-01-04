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04.01.2021 14:55
Рубрика: Культура

Мариинский театр приглашает в Рождество на своих "Щелкунчиков"

Текст: Светлана Николаева
По решению властей Санкт-Петербурга театры города все-таки откроют свои двери для публики в рождественские праздники.
Фото: пресс-служба Мариинского театра Фото: пресс-служба Мариинского театра
Фото: пресс-служба Мариинского театра

Причем, с ослаблением ограничений: хотя протокол о 25-процентной заполняемости зрительного зала сохранится, будет разрешено посещение спектаклей зрителями младше 16 лет. В декабре в связи с распространением пандемии в городе дети в театральные залы не допускались.

Фото: Наташа Разина / Пресс-служба Мариинского театра
Мариинский театр поставил к Новому году "Летучую мышь" Штрауса

Между тем, следуя распоряжениям Смольного в первые же дни нового года Мариинский театр объявил продажу билетов на январь. В день Рождества, 7 января в театре уже ждут зрителей на всех сценах. Так, на исторической сцене Мариинского театра будет показана премьера новой сценической версии оперы "Ночь перед Рождеством" Римского-Корсакова в постановке хореографа Ильи Живого (дирижер Валерий Гергиев), а также на сцене Мариинки-2 - балет "Щелкунчик" в авторской версии Михаила Шемякина и хореографа Кирилла Симонова. Как рассказывал об этом спектакле Михаил Шемякин:

- Задачей этой постановки "Щелкунчика" было вернуть сказке гофмановский дух с элементами гротескного юмора, странностями и перевоплощениями; соединить изобразительную часть с музыкальным драматизмом Чайковского. И в чем-то воскресить оригинальное либретто Петипа, со временем искаженное и подзабытое. Обычно плюшевые мышата в многочисленных постановках не в состоянии вызвать у современного ребенка ни страха, ни симпатии. Уже начиная с 1920-х годов, мыши были заменены на крыс (в частности, у Федора Лопухова гофмановские Мышильда и ее сын превращены в крыс), ибо их поведение и в сказке, и в балете напоминает больше поведение крыс, этих странных и загадочных существ. В своей постановке я решил их "очеловечить". Это королевская семья, крысиная аристократия, военные и простой народец.

В красочной фантасмагории шемякинского спектакля, населенного масками с длинными носами - существами, напоминающими не то людей, не то мышей, нет места гармонии и безмятежности классического танца, но восхищает художественная фантазия, острота хореографического языка и мастерство созданных сценических образов. Но уже на следующий день, 8 января, публика сможет окунуться уже в мир классического "Щелкунчика" в постановке Василия Вайнонена (историческая сцена Мариинского театра). Советский хореограф сочинил в 1934 году этот спектакль о девочке, которой снились чудеса. Это балет о детских грезах, поставленный в традициях классической хореографии ХIХ века - с изумительными по красоте ансамблями Вальса снежинок и Розового вальса, па-де-де, дивертисментом танцев персонажей из страны Сластей. Этот "Щелкунчик" идет на Мариинской сцене уже более восьмидесяти лет.

Фото: Официальный сайт Театра Комиссаржевской
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В рождественскую афишу Мариинского театра попала также и свежая, предновогодняя премьера театра: "Летучая мышь" Иоганна Штрауса под управлением Валерия Гергиева (8 и 9 января), а также "Рождественская сказка" - опера Родиона Щедрина, мировая премьера которой состоялась на сцене Мариинки-2 в 2015 году. Это, своего рода, метасказка, где можно обнаружить параллели с "Золушкой", с "Морозко", с "Двенадцатью месяцами", с фольклором о русской царице, с притчами в духе Лескова и Салтыкова-Щедрина. Действие оперы происходит 31 декабря, в день, когда 12 месяцев собираются, чтобы творить чудеса, а герои - Замарашка, Злыдня, Мачеха, Царица, гвардейцы и придворные, вовлекаются в сказочный сюжет и, пройдя через испытания, поют хвалу любви, добру и свету. Сказку покажут 10 января.

Справка "РГ"

Ознакомиться с полной афишей на праздничные и все январские дни можно на сайте Мариинского театра.

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