Крымские водохранилища обмелели еще на 5,4 миллиона кубометров

В Крыму за декабрь 2020 года общий запас воды в водоемах естественного стока сократился еще на 5,4 миллиона кубометров и достиг к концу года 31,3 миллиона кубометров. Об этом сообщил Крымский гидрометцентр.

Таким образом, суммарный запас воды в крымских водохранилищах по сравнению с аналогичным показателем в начале прошлого года снизился на 61,7 миллиона кубометров. Незначительным в декабре 2020 года оказался приток воды в водохранилища естественного стока: в Белогорское - 0,48 миллиона кубометров, Симферопольское - 0,3 миллиона кубометров, Счастливое - 0,1 миллиона кубометров. В Партизанское и Чернореченское водохранилища притока воды вообще не было.

Не улучшилась в декабре прошлого года и гидрологическая обстановка в бассейнах рек. Вопреки прогнозам до сих пор отсутствует сток воды в верховьях рек Альмы и Черной выше Партизанского и Чернореченского водохранилищ.

- Последний раз отсутствие стока в конце декабря в верховье Альмы наблюдалась в 1998 году, а в верховье реки Черной - в 1985 и 2010 годах, - пояснили в Крымском гидрометцентре и уточнили, что, по состоянию на конец декабря, пересыхание верховья Альмы продолжалось 150 дней, а Черной - 141 день.

Пересыхание наблюдается и в большинстве селевых рек на территории Алушты, Судака и Феодосии.

Кроме того, за прошедший месяц выпали незначительные осадки в Крымских горах. Так, на Ай-Петри - 46,2 миллиметров осадков (27 процентов нормы), на Ангарском перевале - 44,9 мм осадков (40 процентов нормы).

В Крымском гидрометцентре напомнили, что, по многолетним данным, на полуострове декабрь и январь были месяцами с наибольшим количеством осадков так называемого холодного периода в году.

В конце декабря глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщал, что в трех водохранилищах Симферополя - Аянском, Симферопольском и Партизанском - на тот момент оставалось всего 4,5 миллиона кубометров воды.