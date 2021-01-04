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04.01.2021 15:39
Рубрика: Происшествия

В Сочи мужчину задержали за попытку убить собаку знакомой

Текст: Анна Юркова

В Сочи полицейские задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в жестоком обращении с домашней собакой. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: iStock
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Ранее в соцсетях появилось видео жестокой расправы над бордоским догом. Выяснилось, происшествие случилось первого января около 19 часов вечера на улице Альпийская. Оперативникам обвиняемый сказал, что собака по кличке Килл бросилась на маленького ребенка его сожительницы, после чего он решил наказать животное. Вооружившись кухонным ножом, он несколько раз ударил пса в область шеи, оставив его умирать на обочине дороги.

- Спустя немного времени неравнодушные соседи, заметив истекающее кровью животное, доставили собаку в ветеринарную клинику, где ей была оказана необходимая помощь, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Сейчас сотрудники отдела дознания Центрального района УВД по городу Сочи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде подписке о не выезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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