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04.01.2021 12:01
Рубрика: Экономика

Рубль показал уверенный рост к доллару и евро

Текст: Сергей Тихонов

На открытии торгов курс рубля уверенно растет по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Курс доллара на 11:26 находится на уровне 73,49 рублей, евро стоит 90,21 рублей. Поддержку рублю оказывают растущие котировки нефти, обновившие максимумы с марта 2020 года. Марка Brent торгуется в районе 53 долларов за баррель, а североамериканская нефть WTI - около 49,5 доллара за баррель.

Российский рынок акций также открылся ростом. За полчаса с начала торгов индекс Мосбиржи установил новый рекорд, поднявшись до отметки 3325,07 пункта (+1,1%). Предыдущий рекорд был поставлен 17 декабря 2020 года, тогда индекс достиг - 3318,39 пункта.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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