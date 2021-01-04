Умер актер из "Дня мертвецов" и "Хакеров" Гари Клар

На 74-м году жизни 31 декабря скончался американский актер Гари Ховард Клар.

Об этом сообщает Bloody Disgusting со ссылкой на Фонд имени Джорджа Ромеро.

Причина смерти артиста, в первую очередь известного всем фанатам хорроров по "Дню мертвецов" (Day of the Dead, 1985), где он сыграл рядового Стила, не указана.

Just been informed of the passing of Gary Howard Klar aka Steele from #DayoftheDead 1985 😞 Gutted 😞 pic.twitter.com/XLLBm0ounp — The Zombie Farmer (@bigkev372) January 1, 2021

Гари Клар родился в 1947 году в Бриджпорте, Коннектикут. В молодости серьезно занимался тяжелой атлетикой, принимая участие в Олимпийских играх, играл - в том числе на профессиональном уровне - в американский футбол.

Дебют - ромком "Герой по случайности". Далее - криминальная драма "Глория" 1980-го. Среди других работ - "Поменяться местами", "Большой" с Хэнксом, "Хакеры" с Джоли, "Трое мужчин и младенец", "Замужем за мафией", "Майами Блюз", сериал "Закон и порядок" - всего более двадцати проектов.