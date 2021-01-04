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Умер актер из "Дня мертвецов" и "Хакеров" Гари Клар

Новости
    04.01.2021, 16:44
Текст:   Олег Усков

На 74-м году жизни 31 декабря скончался американский актер Гари Ховард Клар.

Об этом сообщает Bloody Disgusting со ссылкой на Фонд имени Джорджа Ромеро.

Причина смерти артиста, в первую очередь известного всем фанатам хорроров по "Дню мертвецов" (Day of the Dead, 1985), где он сыграл рядового Стила, не указана.

Гари Клар родился в 1947 году в Бриджпорте, Коннектикут. В молодости серьезно занимался тяжелой атлетикой, принимая участие в Олимпийских играх, играл - в том числе на профессиональном уровне - в американский футбол.

Дебют - ромком "Герой по случайности". Далее - криминальная драма "Глория" 1980-го. Среди других работ - "Поменяться местами", "Большой" с Хэнксом, "Хакеры" с Джоли, "Трое мужчин и младенец", "Замужем за мафией", "Майами Блюз", сериал "Закон и порядок" - всего более двадцати проектов.

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