Умерла "девушка Бонда" и "Ангел Чарли" Таня Робертс

Американская актриса, модель, один из секс-символов 80-х Таня Робертс умерла 3 января в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет.

Very sad to hear about Tanya Roberts, as a fan of A View to a Kill i quite enjoyed her character and spent many years watching her That 70s show. Rest In Peace pic.twitter.com/r39ArHi83W — Hoops Studios (@JosephThomas4) January 4, 2021

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя артистки, подчеркнувшего, что кончина Тани никак не связана с COVID-19.

Согласно уточнениям, в тот роковой день Робертс погуляла со своими собаками, пришла домой и потеряла сознание. Актрису госпитализировали, подключили к аппарату ИВЛ, но все усилия оказались тщетны.

Точная причина смерти Тани пока не названа. Как утверждают родные - ничего не предвещало, артистка "выглядела совершенно здоровой" и проводила видеочаты с поклонниками.

Таня Робертс родилась 15 октября 1955 года в Нью-Йорке в еврейско-ирландской семье. Сниматься начала в середине 70-х: криминальная музыкальная драма с Харви Кейтелем "Пальцы", хоррор "Путешествие в ад", сериалы "Вегас", "Лодка любви" и "Остров фантазий", "Почти беременна", Джули Роджерс в оригинальных "Ангелах Чарли".

Главными в карьере Тани роли "девушки Бонда" Стейси Саттон в "Виде на убийство" с Роджером Муром, титульная роль в "Шине - королеве джунглей", Кири в "Повелителе зверей" и Мидж в "Шоу 70-х".