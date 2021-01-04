В Беларуси подписан указ об объявлении 2021-го Годом народного единства

Для консолидации общества и сплочения народа на основе идей суверенитета и независимости страны президент Беларуси подписал указ №1 "Об объявлении 2021 года Годом народного единства". Об этом сообщил в понедельник источник в администрации главы государства.

В документе правительству страны поручено совместно с региональными органами исполнительной власти разработать и утвердить республиканский план мероприятий по его проведению, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов, других организаций по выполнению принятых решений.

Данную инициативу, напоминают новостные порталы, Александр Лукашенко впервые высказал во время новогоднего обращения к белорусскому народу, констатировав, что столкнувшись с вызовами 2020 года, часть граждан стали говорить о желании вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше.

В этой связи руководитель государства дал понять, что, с одной стороны, он, конечно, рад оценке достигнутого, "но возвращаться в прошлое мы не будем". У белорусского народа, по его словам, "нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки", - уточнил свою позицию президент.

"Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность - клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства, - предложил Лукашенко. - Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы - умная, толерантная, устремленная в будущее нация!"