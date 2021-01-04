В какие рестораны идти на новогодних каникулах

Все гости приняты, сериалы просмотрены - и теперь на новогодних каникулах самое время отправить в рестораны, о которых говорит весь город: за едой и эмоциями.

Рыбный день

Третья "Рыба моя" Владимира Перельмана на Китай-городе отличается от старших сестер шоу-подачами. Начинают с хлеба, которым надо вытирать тарелку с маслом и красной икрой. К общему для всех "Рыб" меню добавили запеченных в соли целого сибаса, филе дорадо и форели по небывалой цене 990 рублей.

"Рыба моя": сибас в соли. Фото: пресс-служба

Для филе, которое в соли обычно получается сухим, придумали особый способ - его заворачивают в перину из порея. Соляной панцирь живописно вскрывают у стола, фламбируют, в общем, всячески создают праздник.

Другое супер-отличие - блюда из тунца за те же 990 рублей. До конца января из него делают 200-граммовый татаки, 150-граммовые тартар и карпаччо - с толченым авокадо и собственным васаби. Собирают все тоже у стола.

На десерт берите моти с мисо и соленой карамелью или "павлову", в которой крема больше, чем меренги, в четыре раза.

Кстати, у ресторана есть Valet Parking: на загруженной Китай-городе это настоящий подарок судьбы.

Водка с пельмешками

Лучшие адреса для вдумчивого зимнего стола не изменились: "Матрешка", "Dr.Живаго", "Бочка", "СибирьСибирь". В последнем, кстати, пошли дальше, и придумали целое водочное меню - яркое и разнообразное, очень зимнее. Весь грандиозный закусочный стол просто взывает к запотевшему графинчику.

Для начала - огуречные хрусты с нежным сыром и икрой: щука, осетр, форель. Продолжают смерребродом с олюторской собственного посола нежнейшей селедкой, далее следует уха на петухе с судаком, перепелкой и щучьей икрой и пельмени с уткой.

Даже десерт держит тему: пьяная от водки морошка в морозной хурме - заключительный бравурный аккорд. Больше и не надо, ведь пьем только для настроения!

"СибирьСИбирь": морошка в хурме. Фото: пресс-служба

Пьем русское

В этом году, когда русское вино в силу закрытых границ и прочих ограничений заявило о себе не только в картах продвинутых ресторанов, но стало общим трендом, стоило ждать чего-то подобного и оно случилось - теперь у нас есть Russian Wine Bar&Shop.

Russian Wine Bar&Shop. Фото: пресс-служба

Все вино - исключительно российское. Карту для бара составил Артур Саркисян. Этот человек уже несколько лет пишет гид "Российские вина", так что точно знает, где искать лучшее. Все важные регионы и винодельни, нашумевшие релизы - тут есть, было или будет все, что нам нужно знать об отечественном вине. Цены на бутылку гуляют от 500 до 15000 рублей, при этом почти любую вам разольют по бокалам. Девушкам предлагают их со смешными надписями вроде "Слезы бывших" или "Наша встреча была ошибкой" - так и жаловаться на судьбу не надо, просто пей и пританцовывай (да, по четвергам и пятницам тут веселятся, имейте в виду).

Мясной переулок

Сретенка в прямом смысле обрастает мясом. Кулинарный и образовательный центр Primebeef Academy в тихом Рыбниковом переулке теперь не только учит готовить мясо, но и кормит гостей. Здесь открыли гастробистро, в основе меню - знаковое для России мясо собственного бренда.

К обучающим программам добавили короткое, но весомое меню - завтраки, бургеры, закуски и сэндвичи. Берите бургер кимчи, он бодро, но не больно жжется, рамп-стейк со скрэмблом (это версия бифштекс с яйцом наоборот: вместо котлеты - упругий текстурный стейк, вместо глазуньи - нежный скрэмбл), уверенный тартар с насыщенным вкусом. Непременно пробуйте мясную нарезку, там много необычного и интересного. Если не замахиваться на стейк, можно обойтись и тысячей рублей на обед.

Primebeef Academy. Фото: пресс-служба

Стейков тут, кстати, почти два десятка стейков. Их разбили по степени жирности, так проще контролировать потребление и легче сориентироваться в степенях прожарки. Готовят их на дровяном гриле с живым огнем - такое в Москве не часто встречается.

В сторону Японии

Вино по цене магазина, еда по 537 рублей за любое блюдо, кроме мисо-супа за 15 рублей и специалитетов, спрятанных для знатоков в дальнем углу меню - так выглядит Red Point Izakaya Bar в гастроквартале Депо.

В меню есть и сашими, и суши, и татаки из лосося, и севиче из сибаса, и роллы никкей, но шефу Дмитрию Лиму удалось придумать и совершенно новаторские, чудесные блюда. Икра морского ежа с муссом из тыквы на бульоне бонито - невероятная нежность нюансов вкуса. Идеальная пара - бокал шампанского.

Red Point Izakaya Bar: искра морского ежа с муссом из тыквы. Фото: пресс-служба

Батат с сырным муссом блю чиз - супергастрономичное сочетание сладкого, соленого (возможно, и чересчур) и хрустящей крошки фундука пралине. Запивайте саке, подходящее можно выбрать в барной карте.

Лосось абури обжигается горелкой через уголь, так говорят, добавляется особая дымность вкуса. Но что действительно добавляет ему интереса, так это тонко нарезанный красный лук, который похрустывает и вносит свежий акцент в довольно острую композицию. Здесь подойдет прозрачный и по вкусу, и по виду коктейль KoiKoi из настоянного на манго рома с клубничным соджу и содовой.

Тихий люкс

Balzi Rossi, международное представительство итальянского ресторанного бренда в Москве, продолжает настаивать на люксовых стандартах, снизив цены. Мрамор, статуи, сталинский ампир и люстры муранского стекла отвечают за амбьянс, Эмануэле Монджилло - за кухню.

В его меню традиционные хиты перемежаются весьма удачными сочинениями шефа. Равиоли с кроликом готовят по рецепту 45-летней давности, это просто и очень хорошо. Вителло тоннато с подвяленными томатами и несолеными каперсами дает новое измерение всем известному блюду. Севиче из сибаса с белой свеклой и юзу шеф готовит в рамках зимнего предложения, говорит, борщом навеяло. На десерт нужно обязательно брать ром-бабу, она здесь лучшая в городе.

Основной акцент меню по-прежнему делает на сырые морепродукты (тут полно тартаров и карпаччо - из тунца, гребешка, креветки, лосося), свежая рыба целиком в соли. Их разбавляют паста и пицца. Получается как бы принц и нищий в одном флаконе, чтобы и богеме было хорошо, и публике попроще. Идеальное блюдо в этой философии - паста миста: к соусу из картошки и скаморцы добавили краба.

Барная стойка

Поднимаем градус настроения в проверенных местах. Для начала отправляемся на Красную площадь. Румяним щеки на ГУМ-катке и ярмарке возле него, а затем усаживаемся в BarBosco на первой линии легендарного универмага пространство с видом на Спасскую башню Кремля. В первой половине дня это идеальное место для завтрака или обеда, а в праздники и выходные - бар с сетами модных ди-джеев. Коктейльная карта разработана с учетом российских локальных ингредиентов: щавель, клюква, брусника, квас. Особое внимание в баре отведено классическим коктейлям - напиткам, которые пьют и любят уже много лет.

Респектабельную атмосферу отельного бара легко поймать в Sartoria Lamberti. Гастрономическое ателье в The Ritz-Carlton только что обновило коктейльную карту и посвятило ее моде. Провокационно выглядит Ruler Highball с виски, манговой содовой и уксусом из кедровой смолы. Кто-то наверняка отметит Couturier на виски со вкусом халвы, кампари и земляничном вермуте или Italian costume из виноградного и яблочного дистиллята с кислинкой рислинга и сладостью бузинного ликера. Парфюмированные, нарочито итальянские и даже безалкогольные, воспевающие локальные зимние вкусы в необычных версиях негрони, беллини и спритца, - в новой барной карте каждый найдет свой "фасон".