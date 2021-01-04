В Сербии задержали вандалов, осквернивших памятник освободителям Белграда

Сербская полиция задержала двух молодых людей, осквернивших недавно открытый в Белграде мемориал советским и югославским воинам-освободителям. Как передает ТАСС, эти вандалы подозреваются в порче и других памятников.

По данным МВД Сербии, одному из злоумышленников 22 года, другому - лишь 17 лет. Глава ведомства Александр Вулин выразил удивление их молодостью. "Я поражен фактом, что совершившие это настолько молоды, и мы должны спросить себя, что должны сделать, чтобы зло фашизма не отравило больше ни одной юной души", - отметил министр.

Напомним, 15 декабря в сербской столице в мемориале "Освободителям Белграда" в присутствии президента республики Александра Вучича был зажжен Вечный огонь. Лампада с огнем была доставлена из Москвы делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. В торжественной церемонии зажжения огня принимал участие также глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ночь на 30 декабря памятник был залит цементом. Как отметил Вучич, снова зажечь огонь сдастся лишь 6 января.