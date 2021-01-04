Власти Франции поверглись критике за программу вакцинации от COVID-19

Власти Франции поверглись критике за слишком медленный ход кампании по вакцинации от коронавируса. Как пишет Le Monde, врачи и ученые высказали недовольство тем, что в стране к настоящему моменту было привито всего лишь несколько сотен человек, в то время как в соседней Германии счет идет уже на десятки тысяч.

"Мы не можем продолжать идти в таком темпе. Так на вакцинацию уйдет 3000 лет", - заявил глава отделения реанимации больницы Ларибуазьер Бруно Мегарбан, выразив надежду, что в ближайшее время процесс ускорится.

Эпидемиолог Арно Фонтане со своей стороны отметил, что его больше беспокоит не начало прививочной кампании, ведь ее будут оценивать не по первым дням, а то, что в мире возник большой спрос на вакцины. Он опасается, что через несколько месяцев в Европе возникнет нехватка препарата.

В ответ на критику официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил, что кампания по вакцинации уже ускорилась. Власти сейчас больше обеспокоены возможным ростом числа заболевших после праздников, а также распространением новых штаммов коронавируса, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.

Напомним, кампания по вакцинации во Франции началась 27 декабря. Сейчас прививку делают только проживающим в домах престарелых. Затем настанет очередь других уязвимых групп населения. До конца февраля планируется привить 1 миллион человек, а к лету - 15 миллионов.