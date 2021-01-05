Галерея Уффици открыла доступ к иллюстрациям к "Божественной комедии"

В честь 700-летней годовщины смерти Данте флорентийская галерея Уффици выложила в сеть 88 иллюстраций, выполненных средневековым мастером Федерико Цуккари специально для эпической поэмы из трех частей "Божественная комедия".

Рисунки (28 из них изображают ад, 49 - чистилище и 11 - рай) выполнены между 1586 и 1588 годами карандашом и тушью в контрастных оттенках черного и красного. После смерти Цуккари в 1609 году иллюстрации перешли знатному римскому роду Орсини, на который работал Данте. Они стали частью коллекции Уффици лишь в 1738 году.

В прошлом их показывали публике лишь дважды - по случаю 600-летия Данте в 1865 г. и в 1993 г., в рамках специализированной выставки о поэте в Абруццо. Рисунки были объединены в один том, и каждая иллюстрация располагалась напротив соответствующего стиха в поэме великого Данте.