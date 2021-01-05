Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.01.2021,  
14:59
Текст:  Антон Валагин

Китайский авианосец из снега показали на видео

Китайское телевидение показало сюжет об авианосце, вылепленном из снега в Харбине. Команда из 19 энтузиастов построила 50-метровый корабль за три недели.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Большой радар в Крыму будет работать в четырех диапазонах

Высота и ширина скульптуры 10 метров, прообразом послужил первый китайский авианосец "Ляолин". Скульпторы не только тщательно проработали детали надстройки и истребителей на летной палубе, но и вырезали из снега буруны под носом корабля.

"Ляолин" - недостроенный советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг". После распада СССР достался Украине, работы на корабле тут же прекратились. Через шесть лет крейсер был продан Китаю, достроен как авианосец и введен в строй в 2012 году.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Истребители США выполнили "слоновью прогулку" вблизи границ России 23.12.2020
Экстремальный полет редкой модификации Ми-24 показали на видео 23.12.2020
Китай
Колесный Abrams: необычный макет американского танка замечен в Китае 24.12.2020
Новый китайский реактивный огнемет показали на видео 21.12.2020
авианосцы
Британский авианосец Prince of Wales затопило изнутри 07.12.2020
Первый индийский авианосец успешно прошел испытания 07.12.2020