Песков: ядерный паритет спасает мир от большой войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что мировая война невозможна, пока существует ядерный паритет. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Он отметил, что в ситуации, когда межгосударственные отношения меняются, "мы сейчас думаем, что придет на смену". "Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны", - заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что "страшные войны происходят у нас под носом, и по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать".

В качестве примера Песков привет войну в Карабахе, которую остановил Владимир Путин.