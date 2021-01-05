Песков: пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта

Коронавирус произвел такое впечатление на человечество, поскольку заставил сытый мир выйти из зоны комфорта, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое мнение он высказал в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.

Представитель Кремля напомнил, что коронавирус - не первая крупная эпидемия в истории человечества, они случались и в Средневековье, и в новые времена. "Почему мы так восприняли эту пандемию? Говоря "мы", я имею в виду - мир​​​. Первое - потому что эта пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта. И сытому миру днем и ночью об этом рассказывали СМИ", - сказал он.

В противном случае коронавирус не имел бы такого резонанса, уверен Песков, "потому что с точки зрения потерь это не самая смертоносная пандемия".

Он также отметил, что везде существенно повысилась смертность, "неожиданным образом она стала высокой в странах, где наиболее продвинутая медицина". Что же касается России, то "мы вдруг поняли, что способны за считанные месяцы переконфигурировать медицину таким образом, что у нас смертность хоть и подросла, но все равно она существенно ниже, чем в странах Западной Европы". "Это факт, который нельзя отрицать", - подчеркнул Песков.

"Мне кажется, что эта пандемия так или иначе когда-нибудь пройдет. Другой вопрос - будут ли возникать новые пандемии", - продолжил он, добавив, что перед наукой стоит много проблем, о которых все стали задумываться сейчас. Например, о резистентности микроорганизмов к антибиотикам, которая может отбросить человечество на десятилетия назад во времена, когда этих препаратов еще не было.