Путин: Нужно поддерживать институт приемной семьи

Ребенку ничто не заменит домашнее тепло, поэтому нужно поддерживать не только детдома, но и институт приемной семьи - это очень важно. Об этом заявил президент на совещании по социальным вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции.

"Поддержка института приемной семьи - вопрос очень важный", - сказал Владимир Путин. "Как известно, домашнее тепло ребенку ничего не заменит, и внимание к этому должно быть у нас самым серьезным", - подчеркнул он.

"Мне прекрасно известна позиция некоторых социальных работников о необходимости поддержки детских домов", - продолжил президент. "Это само собой разумеется, так и нужно делать, нужно это направление тоже поддерживать. Но семья есть семья", - считает он.

Институт приемной семьи активно развивается в Калужской области. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что в регионе из 18 детдомов осталось два: оставшиеся "за ненадобностью" перепрофилировали в детсады и социальные учреждения. "Вот такая у нас арифметика", - заметил он. Президент поинтересовался, получили ли новые места работники перепрофилированных детдомов. "Никто не сокращен, все работают в этих учреждениях", - последовал ответ.