Новости

Вор из Букингемского дворца заключен в тюрьму на восемь месяцев 19:14
Большинство немцев поддержали продление антивирусных ограничений 19:09
Голикова: Нуждающихся в пособии детей оказалось больше, чем ожидали 18:50
Ведущий банкир Китая приговорен к смертной казни за коррупцию 18:43
Политики Австралии призвали Трампа помиловать Ассанжа 18:37
Путин призвал обеспечить быстрое восстановление рынка труда 18:30
Голикова: В 2021 году в строй введут 767 детских садов на 112 тысяч мест 18:28
Путин: Нужно поддерживать институт приемной семьи 18:26
Захарова: Обогащение урана в Иране до 20 процентов спровоцировано США 18:18
Глава Минстроя пообещал увеличить объем расселения из аварийного жилья 18:09
Траулер в Охотском море подал сигнал бедствия 17:57
Путин: Важно не только отговорить женщину от аборта, но и помочь ей 17:56
Собянин: Все социальные обязательства в 2021 году будут выполнены 17:53
Число иностранцев, ставших гражданами России, в 2020 году выросло на треть 17:50
Голикова рассказала, как будет работать спецфонд "Круг добра" 17:49
В Южной Корее всеобщая вакцинация от COVID-19 начнется в феврале 17:27
Россиянка Ступак стала четвертой на этапе "Тур де Ски" 17:17
Минздрав: Вакцинация в США и ЕС началась до окончания исследований 17:10
СМИ: В Пхеньяне начал работу съезд партии 16:59
Президент Армении заразился коронавирусом 15:21
Китайский авианосец из снега показали на видео 14:59
Лукашенко заявил, что только выборы должны решать судьбу президента 14:54
В 2021 году военные получат новые машины химразведки РХМ-8 и РХМ-9 14:47
Учебный центр ВДВ в Омске подготовит в этом году 3 тысячи десантников 14:39
В Иране обнаружен "британский" штамм коронавируса 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как готовились к Рождеству наши предки
Как готовились к Рождеству наши предки
05.01.2021 18:26
Рубрика: Общество

Путин: Нужно поддерживать институт приемной семьи

Текст: Кира Латухина

Ребенку ничто не заменит домашнее тепло, поэтому нужно поддерживать не только детдома, но и институт приемной семьи - это очень важно. Об этом заявил президент на совещании по социальным вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции.

Фото: iStock
Депутат МГД Батышева: В Москве 93% детей-сирот нашли приемные семьи

"Поддержка института приемной семьи - вопрос очень важный", - сказал Владимир Путин. "Как известно, домашнее тепло ребенку ничего не заменит, и внимание к этому должно быть у нас самым серьезным", - подчеркнул он.

"Мне прекрасно известна позиция некоторых социальных работников о необходимости поддержки детских домов", - продолжил президент. "Это само собой разумеется, так и нужно делать, нужно это направление тоже поддерживать. Но семья есть семья", - считает он.

Институт приемной семьи активно развивается в Калужской области. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что в регионе из 18 детдомов осталось два: оставшиеся "за ненадобностью" перепрофилировали в детсады и социальные учреждения. "Вот такая у нас арифметика", - заметил он. Президент поинтересовался, получили ли новые места работники перепрофилированных детдомов. "Никто не сокращен, все работают в этих учреждениях", - последовал ответ.

Общество Семья и дети Власть Работа власти Внутренняя политика

Главное сегодня

Минтруд: До Нового года выплаты получили 96% семей с детьми до 7 лет
Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин
Монархии Персидского залива договорились помириться с Катаром
Кабмин сохранил повышенный размер пособия по безработице на 2021 год
Россия сыграет с Финляндией за бронзу МЧМ по хоккею
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года