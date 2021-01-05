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05.01.2021 17:53
Рубрика: Власть

Собянин: Все социальные обязательства в 2021 году будут выполнены

Текст: Сергей Жуков

Все социальные обязательства перед жителями российской столицы в текущем году будут выполнены. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, пандемия коронавируса сказалась на экономике и бюджете. На борьбу с вирусом ушли большие деньги, заметил Собянин. "Конечно, и то и другое вместе изменило бюджет, который мы планировали на 2020 год, - объяснил он. - Тем не менее, мы в прошлом году выполнили все социальные обязательства, включая дополнительные выплаты, адресную поддержку граждан, в том числе и выплаты пострадавшим отраслям".

Несмотря на дефицит бюджета, подчеркнул Собянин, все социальные обязательства будут исполнены и в наступившем году.

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