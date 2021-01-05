В России подтверждено 24246 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России подтверждено 24246 случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4842

2 Санкт-Петербург 3649

3 Московская область 1131

4 Нижегородская область 405

5 Свердловская область 392

6 Воронежская область 390

7 Ростовская область 387

8 Хабаровский край 326

9 Красноярский край 318

10 Вологодская область 308

11 Челябинская область 302

12 Республика Карелия 301

13 Пермский край 301

14 Самарская область 294

15 Саратовская область 269

16 Иркутская область 260

17 Омская область 255

18 Ульяновская область 253

19 Архангельская область 251

20 Волгоградская область 251

21 Республика Коми 246

22 Мурманская область 244

23 Ставропольский край 244

24 Забайкальский край 237

25 Приморский край 231

26 Кировская область 228

27 Тверская область 226

28 Ханты-Мансийский автономный округ 218

29 Удмуртская Республика 216

30 Ленинградская область 216

31 Калининградская область 211

32 Алтайский край 209

33 Тульская область 203

34 Республика Крым 203

35 Брянская область 197

36 Пензенская область 197

37 Псковская область 195

38 Ярославская область 191

39 Белгородская область 191

40 Новгородская область 190

41 Ивановская область 184

42 Краснодарский край 184

43 Оренбургская область 178

44 Курская область 174

45 Орловская область 173

46 Липецкая область 170

47 Владимирская область 170

48 Астраханская область 169

49 Республика Башкортостан 168

50 Калужская область 167

51 Тюменская область 160

52 Тамбовская область 159

53 Смоленская область 158

54 Республика Дагестан 157

55 Ямало-Ненецкий автономный округ 152

56 Сахалинская область 143

57 Новосибирская область 142

58 Томская область 140

59 Рязанская область 135

60 Республика Бурятия 134

61 Амурская область 132

62 Кемеровская область 131

63 Республика Саха (Якутия) 119

64 Курганская область 104

65 Чеченская Республика 101

66 Республика Чувашия 100

67 Кабардино-Балкарская Республика 99

68 Республика Татарстан 95

69 Республика Хакасия 92

70 Республика Калмыкия 91

71 Севастополь 88

72 Республика Мордовия 85

73 Карачаево-Черкесская Республика 84

74 Республика Северная Осетия-Алания 82

75 Республика Адыгея 79

76 Камчатский край 75

77 Костромская область 74

78 Республика Ингушетия 64

79 Республика Марий Эл 51

80 Магаданская область 32

81 Республика Алтай 29

82 Республика Тыва 20

83 Еврейская автономная область 17

84 Чукотский автономный округ 7 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 284 384 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,1%

3. Республика Алтай 0,2% За последние сутки подтверждено 518 смертей: Москва 75

Санкт-Петербург 73

Московская область 22

Ростовская область 21

Нижегородская область 18

Свердловская область 18

Красноярский край 15

Краснодарский край 14

Иркутская область 12

Ивановская область 11

Тульская область 11

Республика Чувашия 10

Пермский край 10

Воронежская область 9

Алтайский край 9

Севастополь 8

Новосибирская область 8

Омская область 8

Липецкая область 7

Республика Коми 7

Республика Крым 7

Ставропольский край 7

Курганская область 7

Волгоградская область 6

Самарская область 6

Республика Хакасия 6

Вологодская область 5

Оренбургская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Калининградская область 4

Ленинградская область 4

Мурманская область 4

Астраханская область 4

Удмуртская Республика 4

Челябинская область 4

Томская область 4

Приморский край 4

Калужская область 3

Орловская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Республика Дагестан 3

Республика Татарстан 3

Пензенская область 3

Саратовская область 3

Тюменская область 3

Кемеровская область 3

Белгородская область 2

Брянская область 2

Владимирская область 2

Курская область 2

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Калмыкия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Бурятия 2

Костромская область 1

Смоленская область 1

Псковская область 1

Республика Ингушетия 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Чеченская Республика 1

Кировская область 1

Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 59 506 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 632 человека: Москва 6752

Санкт-Петербург 1729

Московская область 1502

Нижегородская область 469

Свердловская область 400

Архангельская область 375

Хабаровский край 328

Ставропольский край 326

Республика Карелия 319

Вологодская область 314

Красноярский край 300

Республика Коми 269

Псковская область 267

Республика Крым 260

Кировская область 257

Волгоградская область 249

Забайкальский край 247

Самарская область 242

Ямало-Ненецкий автономный округ 235

Калининградская область 234

Удмуртская Республика 218

Тверская область 205

Ханты-Мансийский автономный округ 203

Саратовская область 198

Омская область 198

Приморский край 198

Томская область 197

Ульяновская область 194

Тульская область 192

Новосибирская область 187

Ярославская область 185

Чеченская Республика 185

Ленинградская область 178

Сахалинская область 176

Ивановская область 173

Ростовская область 170

Оренбургская область 170

Алтайский край 168

Республика Дагестан 159

Белгородская область 156

Пермский край 147

Пензенская область 146

Тюменская область 141

Республика Калмыкия 138

Иркутская область 138

Брянская область 133

Кабардино-Балкарская Республика 131

Липецкая область 128

Республика Саха (Якутия) 125

Кемеровская область 123

Республика Бурятия 120

Новгородская область 117

Мурманская область 116

Рязанская область 112

Краснодарский край 112

Воронежская область 107

Тамбовская область 106

Калужская область 102

Амурская область 98

Республика Хакасия 90

Владимирская область 87

Курская область 87

Орловская область 87

Республика Чувашия 87

Карачаево-Черкесская Республика 83

Курганская область 83

Республика Ингушетия 82

Республика Северная Осетия - Алания 81

Республика Мордовия 81

Астраханская область 79

Смоленская область 78

Республика Адыгея 68

Костромская область 64

Севастополь 64

Камчатский край 51

Еврейская автономная область 48

Магаданская область 45

Республика Башкортостан 43

Челябинская область 34

Республика Марий Эл 26

Республика Татарстан 23

Республика Алтай 20

Республика Тыва 14

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлению в России - 2 662 668 человек.