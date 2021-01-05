В России подтверждено 24246 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России подтверждено 24246 случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 4842
- 2 Санкт-Петербург 3649
- 3 Московская область 1131
- 4 Нижегородская область 405
- 5 Свердловская область 392
- 6 Воронежская область 390
- 7 Ростовская область 387
- 8 Хабаровский край 326
- 9 Красноярский край 318
- 10 Вологодская область 308
- 11 Челябинская область 302
- 12 Республика Карелия 301
- 13 Пермский край 301
- 14 Самарская область 294
- 15 Саратовская область 269
- 16 Иркутская область 260
- 17 Омская область 255
- 18 Ульяновская область 253
- 19 Архангельская область 251
- 20 Волгоградская область 251
- 21 Республика Коми 246
- 22 Мурманская область 244
- 23 Ставропольский край 244
- 24 Забайкальский край 237
- 25 Приморский край 231
- 26 Кировская область 228
- 27 Тверская область 226
- 28 Ханты-Мансийский автономный округ 218
- 29 Удмуртская Республика 216
- 30 Ленинградская область 216
- 31 Калининградская область 211
- 32 Алтайский край 209
- 33 Тульская область 203
- 34 Республика Крым 203
- 35 Брянская область 197
- 36 Пензенская область 197
- 37 Псковская область 195
- 38 Ярославская область 191
- 39 Белгородская область 191
- 40 Новгородская область 190
- 41 Ивановская область 184
- 42 Краснодарский край 184
- 43 Оренбургская область 178
- 44 Курская область 174
- 45 Орловская область 173
- 46 Липецкая область 170
- 47 Владимирская область 170
- 48 Астраханская область 169
- 49 Республика Башкортостан 168
- 50 Калужская область 167
- 51 Тюменская область 160
- 52 Тамбовская область 159
- 53 Смоленская область 158
- 54 Республика Дагестан 157
- 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 152
- 56 Сахалинская область 143
- 57 Новосибирская область 142
- 58 Томская область 140
- 59 Рязанская область 135
- 60 Республика Бурятия 134
- 61 Амурская область 132
- 62 Кемеровская область 131
- 63 Республика Саха (Якутия) 119
- 64 Курганская область 104
- 65 Чеченская Республика 101
- 66 Республика Чувашия 100
- 67 Кабардино-Балкарская Республика 99
- 68 Республика Татарстан 95
- 69 Республика Хакасия 92
- 70 Республика Калмыкия 91
- 71 Севастополь 88
- 72 Республика Мордовия 85
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 84
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 82
- 75 Республика Адыгея 79
- 76 Камчатский край 75
- 77 Костромская область 74
- 78 Республика Ингушетия 64
- 79 Республика Марий Эл 51
- 80 Магаданская область 32
- 81 Республика Алтай 29
- 82 Республика Тыва 20
- 83 Еврейская автономная область 17
- 84 Чукотский автономный округ 7
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 284 384 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,1%
- 3. Республика Алтай 0,2%
За последние сутки подтверждено 518 смертей:
- Москва 75
- Санкт-Петербург 73
- Московская область 22
- Ростовская область 21
- Нижегородская область 18
- Свердловская область 18
- Красноярский край 15
- Краснодарский край 14
- Иркутская область 12
- Ивановская область 11
- Тульская область 11
- Республика Чувашия 10
- Пермский край 10
- Воронежская область 9
- Алтайский край 9
- Севастополь 8
- Новосибирская область 8
- Омская область 8
- Липецкая область 7
- Республика Коми 7
- Республика Крым 7
- Ставропольский край 7
- Курганская область 7
- Волгоградская область 6
- Самарская область 6
- Республика Хакасия 6
- Вологодская область 5
- Оренбургская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Калининградская область 4
- Ленинградская область 4
- Мурманская область 4
- Астраханская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Челябинская область 4
- Томская область 4
- Приморский край 4
- Калужская область 3
- Орловская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Татарстан 3
- Пензенская область 3
- Саратовская область 3
- Тюменская область 3
- Кемеровская область 3
- Белгородская область 2
- Брянская область 2
- Владимирская область 2
- Курская область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Бурятия 2
- Костромская область 1
- Смоленская область 1
- Псковская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Кировская область 1
- Еврейская автономная область 1
- За весь период по России умерло 59 506 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 632 человека:
- Москва 6752
- Санкт-Петербург 1729
- Московская область 1502
- Нижегородская область 469
- Свердловская область 400
- Архангельская область 375
- Хабаровский край 328
- Ставропольский край 326
- Республика Карелия 319
- Вологодская область 314
- Красноярский край 300
- Республика Коми 269
- Псковская область 267
- Республика Крым 260
- Кировская область 257
- Волгоградская область 249
- Забайкальский край 247
- Самарская область 242
- Ямало-Ненецкий автономный округ 235
- Калининградская область 234
- Удмуртская Республика 218
- Тверская область 205
- Ханты-Мансийский автономный округ 203
- Саратовская область 198
- Омская область 198
- Приморский край 198
- Томская область 197
- Ульяновская область 194
- Тульская область 192
- Новосибирская область 187
- Ярославская область 185
- Чеченская Республика 185
- Ленинградская область 178
- Сахалинская область 176
- Ивановская область 173
- Ростовская область 170
- Оренбургская область 170
- Алтайский край 168
- Республика Дагестан 159
- Белгородская область 156
- Пермский край 147
- Пензенская область 146
- Тюменская область 141
- Республика Калмыкия 138
- Иркутская область 138
- Брянская область 133
- Кабардино-Балкарская Республика 131
- Липецкая область 128
- Республика Саха (Якутия) 125
- Кемеровская область 123
- Республика Бурятия 120
- Новгородская область 117
- Мурманская область 116
- Рязанская область 112
- Краснодарский край 112
- Воронежская область 107
- Тамбовская область 106
- Калужская область 102
- Амурская область 98
- Республика Хакасия 90
- Владимирская область 87
- Курская область 87
- Орловская область 87
- Республика Чувашия 87
- Карачаево-Черкесская Республика 83
- Курганская область 83
- Республика Ингушетия 82
- Республика Северная Осетия - Алания 81
- Республика Мордовия 81
- Астраханская область 79
- Смоленская область 78
- Республика Адыгея 68
- Костромская область 64
- Севастополь 64
- Камчатский край 51
- Еврейская автономная область 48
- Магаданская область 45
- Республика Башкортостан 43
- Челябинская область 34
- Республика Марий Эл 26
- Республика Татарстан 23
- Республика Алтай 20
- Республика Тыва 14
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлению в России - 2 662 668 человек.