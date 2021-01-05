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Рубрика: Общество

В России подтверждено 24246 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 24246 случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 4842
  • 2 Санкт-Петербург 3649
  • 3 Московская область 1131
  • 4 Нижегородская область 405
  • 5 Свердловская область 392
  • 6 Воронежская область 390
  • 7 Ростовская область 387
  • 8 Хабаровский край 326
  • 9 Красноярский край 318
  • 10 Вологодская область 308
  • 11 Челябинская область 302
  • 12 Республика Карелия 301
  • 13 Пермский край 301
  • 14 Самарская область 294
  • 15 Саратовская область 269
  • 16 Иркутская область 260
  • 17 Омская область 255
  • 18 Ульяновская область 253
  • 19 Архангельская область 251
  • 20 Волгоградская область 251
  • 21 Республика Коми 246
  • 22 Мурманская область 244
  • 23 Ставропольский край 244
  • 24 Забайкальский край 237
  • 25 Приморский край 231
  • 26 Кировская область 228
  • 27 Тверская область 226
  • 28 Ханты-Мансийский автономный округ 218
  • 29 Удмуртская Республика 216
  • 30 Ленинградская область 216
  • 31 Калининградская область 211
  • 32 Алтайский край 209
  • 33 Тульская область 203
  • 34 Республика Крым 203
  • 35 Брянская область 197
  • 36 Пензенская область 197
  • 37 Псковская область 195
  • 38 Ярославская область 191
  • 39 Белгородская область 191
  • 40 Новгородская область 190
  • 41 Ивановская область 184
  • 42 Краснодарский край 184
  • 43 Оренбургская область 178
  • 44 Курская область 174
  • 45 Орловская область 173
  • 46 Липецкая область 170
  • 47 Владимирская область 170
  • 48 Астраханская область 169
  • 49 Республика Башкортостан 168
  • 50 Калужская область 167
  • 51 Тюменская область 160
  • 52 Тамбовская область 159
  • 53 Смоленская область 158
  • 54 Республика Дагестан 157
  • 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 152
  • 56 Сахалинская область 143
  • 57 Новосибирская область 142
  • 58 Томская область 140
  • 59 Рязанская область 135
  • 60 Республика Бурятия 134
  • 61 Амурская область 132
  • 62 Кемеровская область 131
  • 63 Республика Саха (Якутия) 119
  • 64 Курганская область 104
  • 65 Чеченская Республика 101
  • 66 Республика Чувашия 100
  • 67 Кабардино-Балкарская Республика 99
  • 68 Республика Татарстан 95
  • 69 Республика Хакасия 92
  • 70 Республика Калмыкия 91
  • 71 Севастополь 88
  • 72 Республика Мордовия 85
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 84
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 82
  • 75 Республика Адыгея 79
  • 76 Камчатский край 75
  • 77 Костромская область 74
  • 78 Республика Ингушетия 64
  • 79 Республика Марий Эл 51
  • 80 Магаданская область 32
  • 81 Республика Алтай 29
  • 82 Республика Тыва 20
  • 83 Еврейская автономная область 17
  • 84 Чукотский автономный округ 7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 284 384 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,1%
  • 3. Республика Алтай 0,2%
За последние сутки подтверждено 518 смертей:
  • Москва 75
  • Санкт-Петербург 73
  • Московская область 22
  • Ростовская область 21
  • Нижегородская область 18
  • Свердловская область 18
  • Красноярский край 15
  • Краснодарский край 14
  • Иркутская область 12
  • Ивановская область 11
  • Тульская область 11
  • Республика Чувашия 10
  • Пермский край 10
  • Воронежская область 9
  • Алтайский край 9
  • Севастополь 8
  • Новосибирская область 8
  • Омская область 8
  • Липецкая область 7
  • Республика Коми 7
  • Республика Крым 7
  • Ставропольский край 7
  • Курганская область 7
  • Волгоградская область 6
  • Самарская область 6
  • Республика Хакасия 6
  • Вологодская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Калининградская область 4
  • Ленинградская область 4
  • Мурманская область 4
  • Астраханская область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Челябинская область 4
  • Томская область 4
  • Приморский край 4
  • Калужская область 3
  • Орловская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Татарстан 3
  • Пензенская область 3
  • Саратовская область 3
  • Тюменская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Белгородская область 2
  • Брянская область 2
  • Владимирская область 2
  • Курская область 2
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Бурятия 2
  • Костромская область 1
  • Смоленская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Еврейская автономная область 1
  • За весь период по России умерло 59 506 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 632 человека:
  • Москва 6752
  • Санкт-Петербург 1729
  • Московская область 1502
  • Нижегородская область 469
  • Свердловская область 400
  • Архангельская область 375
  • Хабаровский край 328
  • Ставропольский край 326
  • Республика Карелия 319
  • Вологодская область 314
  • Красноярский край 300
  • Республика Коми 269
  • Псковская область 267
  • Республика Крым 260
  • Кировская область 257
  • Волгоградская область 249
  • Забайкальский край 247
  • Самарская область 242
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 235
  • Калининградская область 234
  • Удмуртская Республика 218
  • Тверская область 205
  • Ханты-Мансийский автономный округ 203
  • Саратовская область 198
  • Омская область 198
  • Приморский край 198
  • Томская область 197
  • Ульяновская область 194
  • Тульская область 192
  • Новосибирская область 187
  • Ярославская область 185
  • Чеченская Республика 185
  • Ленинградская область 178
  • Сахалинская область 176
  • Ивановская область 173
  • Ростовская область 170
  • Оренбургская область 170
  • Алтайский край 168
  • Республика Дагестан 159
  • Белгородская область 156
  • Пермский край 147
  • Пензенская область 146
  • Тюменская область 141
  • Республика Калмыкия 138
  • Иркутская область 138
  • Брянская область 133
  • Кабардино-Балкарская Республика 131
  • Липецкая область 128
  • Республика Саха (Якутия) 125
  • Кемеровская область 123
  • Республика Бурятия 120
  • Новгородская область 117
  • Мурманская область 116
  • Рязанская область 112
  • Краснодарский край 112
  • Воронежская область 107
  • Тамбовская область 106
  • Калужская область 102
  • Амурская область 98
  • Республика Хакасия 90
  • Владимирская область 87
  • Курская область 87
  • Орловская область 87
  • Республика Чувашия 87
  • Карачаево-Черкесская Республика 83
  • Курганская область 83
  • Республика Ингушетия 82
  • Республика Северная Осетия - Алания 81
  • Республика Мордовия 81
  • Астраханская область 79
  • Смоленская область 78
  • Республика Адыгея 68
  • Костромская область 64
  • Севастополь 64
  • Камчатский край 51
  • Еврейская автономная область 48
  • Магаданская область 45
  • Республика Башкортостан 43
  • Челябинская область 34
  • Республика Марий Эл 26
  • Республика Татарстан 23
  • Республика Алтай 20
  • Республика Тыва 14
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлению в России - 2 662 668 человек.

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