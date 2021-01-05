В Саратове шесть человек отравилась угарным газом

В Саратове отравились продуктами горения шесть человек: две женщины и четверо их детей. Пострадавшие госпитализированы, по факту ЧП начата доследственная проверка.

Как сообщил Следственный комитет по региону, несчастный случай произошел накануне вечером в квартире дома по 5-му Динамовскому проезду. Около 22 часов бригада скорой помощи доставила в больницу женщин 32 и 25 лет, а также детей (старшему 13 лет, младшему - 10 месяцев, еще двое - малыши пяти лет).

По предварительным данным, причиной несчастного случая послужила газовая колонка, установленная на кухне. В тот вечер женщины купали детей в ванной. Однако вскоре все, находившиеся в квартире, почувствовали себя плохо. Хозяйка вызвала "скорую".

Пострадавшим оказана медпомощь. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.