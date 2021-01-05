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05.01.2021 14:54
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области ребенок пострадал при катании с горки

Текст: Светлана Добрынина

На Таганае во время катания на тюбинге с горных склонов серьезно травмировался 11-летний подросток. Во время спуска мальчик врезался в дерево и от удара потерял сознание. Родителям пришлось экстренно вызывать спасателей.

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- Уже через две минуты оперативный дежурный Златоустовского отряда одновременно с выездом спасателей на место ЧП, сообщил о происшествии в скорую медицинскую помощь. До прибытия специалистов родители догадались не шевелить ребенка, опасаясь серьезных травм, - рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы.

Привести ребенка в чувство смогли только медики. После оказания первой помощи мальчик смог ответить на простые вопросы. Но ребенка все равно эвакуировали с горы к подножью склона и передали бригаде скорой помощи для более тщательного медицинского осмотра и наблюдения.

Как пояснили в поисково-спасательной службе национального парка, мальчик катался на необорудованной для экстремального спуска трассе в районе Черной скалы. Это обычная тропа, по которой поднимаются на склон туристы. Здесь, по словам сотрудников парка, установлены предупредительные таблички о запрете катаний, но нарушителей правил хватает.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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