Россияне за новогоднюю неделю меньше всего потратили в Duty Free

Траты россиян в новогодние праздники практически сравнялись с расходами, сделанными при встрече 2020 года. Об этом говорится в еженедельном исследовании оперативной динамики потребительских расходов лаборатории "СберИндекс". Меньше всего покупок совершалось в магазинах Duty Free.

"В период с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года потребительские расходы снизились на 0,5% год к году. С учётом волатильности трат, характерной для праздничных периодов, эта величина не отличается от статистического шума", - говорится в исследовании.

Там также отмечается, что за весь декабрь изменение динамики расходов составило +0,7% год к году за счёт более активной второй половины месяца.

Подчеркивается, что минимальные изменения произошли в товарной рознице. "Сектор услуг продолжает восстанавливаться после падения, спровоцированного второй волной пандемии (минус 14,6% год к году по итогам недели с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года).

Исследователи также подсчитали, какие сферы оказались в наибольшем минусе в эти новогодние праздники. Так, наибольшее падение по понятным причинам показали магазины Duty Free - минус 81% за неделю праздников. При этом расходы россиян на авиабилеты снизились всего на 14,9%.

При этом категория "развлечения" ушла в минус на 49,1%. Кафе, бары, рестораны показали минус 32,7%; примерно на том же уровне снижения оказался локальный транспорт - минус 32,4%.

В плюсе - медицинские услуги, рост которых составил 24,8%; спорт - 18,2%; компьютеры и ПО - 16,8%; автозапчасти и аксессуары - 16,6%; лекарства и медицинские товары - 13,5%; топливо и автосервис - 10%.