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Рубрика: В мире

Сеул направит в Иран делегацию для переговоров о задержанном танкере

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
6 января из Сеула в Иран вылетит специальная делегация МИД Республики Корея (РК), которая проведет переговоры с целью освобождения задержанного иранскими военными южнокорейского танкера и экипажа. 10 января в Иран с визитом также отбудет и заместитель министра иностранных дел. Об этом во вторник, 5 января, заявил официальный представитель МИД РК Чхве Ён Сам.
Фото: Tasnim News Agency / AP Фото: Tasnim News Agency / AP
Фото: Tasnim News Agency / AP

Напомним, что накануне стало известно о задержании ВМС Ирана южнокорейского танкера Hankuk Chemi, который с грузом химикатов следовал из Саудовской Аравии в ОАЭ. Как заявили в Тегеране, танкер заподозрен в систематическом сбросе нефтепродуктов в воды и нанесении ущерба окружающей среде. На южнокорейское судно поднялись представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, которые заставили танкер изменить маршрут и довели его до иранского порта Бендер-Аббас.

Фото: AP Photo/Mehr News Agency/Majid Asgaripour
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В момент задержания на судне были 20 членов экипажа - граждане РК, Мьянмы, Индонезии и Вьетнама. Официальный Сеул заявил, что будет требовать освободить танкер и экипаж. В районе инцидента был направлен эсминец ВМС РК "Чхве Ён" с подразделением спецназа. США поддержали Сеул, потребовав от Ирана не нагнетать напряженность в важном для международного судоходства районе Мирового океана. В южнокорейской компании DM Shipping Co., которой принадлежит танкер, опровергают информацию о каких-либо случаях сброса нефтепродуктов и нанесения любого иного ущерба окружающей среде.

"Для разрешения создавшейся ситуации в ближайшее время будет сформирована специальная делегация во главе с начальником соответствующего регионального отдела нашего ведомства", - сообщил 5 января журналистам официальный представитель МИД РК. Он добавил, что в делегацию войдут четыре сотрудника МИД РК, а вылететь в Иран они планируют поздно ночью 6 января.

Сегодня (5 января) же в МИД РК был вызван посол Ирана в Сеуле, которому было выражено официальное сожаление в связи с инцидентом. Южная Корея при этом потребовала как можно скорее освободить судно и экипаж.

Кроме того, стало известно, что 10 января в Иран также отбудет первый заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон. Он будет обсуждать пути решения проблемы с оказавшимися замороженными на счетах южнокорейских банков денег Центробанка Ирана. В МИД РК подчеркнули, что этот визит планировался заранее и он не связан с инцидентом.

МИД Ирана назвал задержание южнокорейского судна техническим вопросом

Вместе с тем, как отмечают специалисты, высока вероятность того, что спор о деньгах скорее всего стал причиной задержания танкера властями Ирана. Согласно информации СМИ Южной Кореи, на счетах южнокорейских банков IBK и Woori "застряли" более семи миллиардов долларов, которые принадлежат Центробанку Ирана. ЦБ Ирана ранее открыл счета в корейской валюте для удобства расчетов, но после введения США против Ирана санкций и угроз применить вторичные санкции к другим странам и финансовым институтам корейские банки перестали давать возможность Ирану распоряжаться деньгами. По словами корейских политологов, эти миллиарды долларов в настоящий момент очень нужны Ирану, который рассчитывал их использовать для закупки вакцины от COVID-19. Кроме того, по словам иранских источников, на счетах денег в реальности больше - от восьми до восьми с половиной миллиардов долларов в пересчете на валюту США.

Иран же официально заявляет, что задержание танкера является "чисто техническим" и обусловлено запросом прокуратуры Ирана, которая выявила факты неоднократного загрязнения нефтепродуктами.

С другой стороны, обращает внимание временное совпадение инцидента и визита замминистра МИД РК, который будет обсуждать как раз проблему с замороженными на счетах банков РК деньгах ЦБ Ирана.

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