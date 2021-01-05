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Рубрика: В мире

СМИ: В Пхеньяне начал работу съезд партии

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Северная Корея пока официально не заявила о начале работы 8-го съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), но снимки со спутников показывают, что мероприятие по-видимому уже началось, а формальное заявление будет сделано позже. Об этом заявил англоязычный портал NK News, ссылаясь на данные анализа фотографий, сделанных из космоса.

Фото: Предоставлено администрацией президента Южной Кореи
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Напомним, что СМИ КНДР уже подтвердили факт прибытия в столицу страны участников 8-го съезда ТПК. Им были вручены официальные удостоверения. Согласно предыдущим заявлениям, съезд должен состояться "в первой декаде января 2021 г.", но точная дата никогда не называлась вплоть до настоящего времени. Съезд должен принять важнейшие решения по основным направлениям развития КНДР на ближайшие годы, включая пятилетний экономический план. Предыдущий - 7-й съезд Трудовой партии Кореи прошел в 2016 г., а 6-й съезд было созван за 36 лет до этого - в 1980 г. Таким образом, нынешний 8-й съезд ТПК должен стать вторым по счету, который собран в период правления Ким Чен Ына.

Как отмечает аналитическое приложение NK Pro портала NK News, опираясь на сделанные из космоса 5 января фотографии Пхеньяна, съезд партии скорее всего начался. Эти выводы основаны на том, что перед Дворцом культуры им. 25 апреля, который использовался для 7-го съезда и крайне редко используется для других мероприятий, было зафиксировано большое количество припаркованного автотранспорта - автобусов и автомобилей. 8-й съезд партии, как считается, должен проходить в том же здании, что и пять лет назад.

При этом парковка перед одноименной гостиницей, которая находится в противоположном от Дворца культуры районе Пхеньяна, наоборот опустела. Там было ранее зафиксировано большое количество пассажирских автобусов. Именно в эту гостиницу селили участников съезда партии с конца декабря прошлого года.

В этой связи сделан вывод, что автобусы доставили участников съезда из гостиницы во Дворец культуры, где стартовал 8-й съезд Трудовой партии Кореи. Аналитики NK News осторожно не исключают теоретическую возможность проведения во Дворце культуры им. 25 апреля и "другого крупного мероприятия", но тут же говорят, что практическая вероятность такого варианта невелика, а скорее всего в здании стартовал 8-й съезд ТПК.

Кроме того, на других фотографиях видно, что на центральной площади Пхеньяна - площади им. Ким Ир Сена, а также на площади в районе Мирим на юго-востоке столицы КНДР проходят тренировки шествий и военного парада. Эти мероприятия скорее всего состоятся в день закрытия съезда партии и будут частью празднично программы.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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