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05.01.2021 14:23
Рубрика: Общество

Ученые нашли порталы в отдаленные районы Вселенной

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые нашли в космосе возможные "порталы" в отдаленные районы Вселенной. Ими могут быть некоторые сверхмассивные черные дыры в центре галактик. Об этом сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Society.

Фото: из архива Олега Котова.
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Специалисты выяснили, что черные дыры в очень ярких галактиках могут быть входами в эти "порталы" или "кротовые норы" (wormholes). Теоретически космический корабль может пройти сквозь такие порталы, однако интенсивная радиация сводит к нулю шансы экипажа на выживание.

Сходство "кротовой норы" и черной дыры заключается в том, что они обладают чрезвычайно сильной гравитацией. Однако, как полагают исследователи, тело не может выйти из черной дыры, попав за горизонт событий, в то время как у "кротовой норы" должен существовать выход где-то в другой части космоса.

Как уточнил один из авторов работы, физик Михаил Пиотрович, ученые мало продвинулись в изучении "кротовых нор". Ближайший похожий объект находится на расстоянии 13 миллионов световых лет от Земли, что пока является недостижимым расстоянием для человека.

Конечно, все это похоже на фантастику. Впрочем, как говорят, один из самых авторитетных отечественных астрофизиков, автор модели высокоразвитых космических цивилизаций академик Николай Кардашев всегда считал, что ничего дурного в фантазиях нет, если они подкреплены научной логикой и конкретными исследованиями.

Общество Космос

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