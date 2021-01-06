Dr. Dre попал в реанимацию

Важнейший американский рэпер, продюсер и актер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию. Как передает вездесущий портал TMZ, сославшись на источник, причиной экстренной госпитализации 55-летнего артиста стала аневризма сосуда головного мозга.

Рэпер был на "скорой" доставлен в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе в понедельник и незамедлительно размещен в палате интенсивной терапии. Его состояние удалось стабилизировать.

А несколько часов назад музыкант вышел на связь через Instagram, заверяя, что чувствует себя уже хорошо - благодаря помощи врачей и всеобщей поддержке.

По словам артиста, в ближайшее время он рассчитывает оказаться дома.

Янг родился в феврале 1965-го в Комптоне. Карьеру начал в середине 80-х. Помимо сольного творчества, продюсировал альбомы Snoop Dogg, Эминема, 50 Cent, Xzibit, 2Pac, The Game, Busta Rhymes, многие из которых далее стали мультиплатиновыми.

Снялся в "Тренировочном дне" у Фукуа, "Голосе улиц", "Мойке", "Вызове".