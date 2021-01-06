В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 25 февраля 2003 года № 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 30 декабря 2020 года, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 апреля 2020 года № 36 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с применением вахтового метода" изменения, дополнив подпункт 2.2.1 пункта 2 после абзаца двенадцатого абзацами следующего содержания:

"По решению работодателя - руководителя организации, осуществляющей деятельность в автономном округе с применением вахтового метода, в том числе с привлечением подрядных организаций, размещение работников в "буферной зоне" не осуществляется в следующих случаях:

наличие у работника отрицательного результата лабораторного тестирования методом полимеразной цепной реакции на РНК SARS-CoV-2 при условии отсутствия антител иммуноглобулинов класса М (IgM) и наличия антител иммуноглобулинов класса G (IgG), проведенных лабораторным тестированием методом ИФА (письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17 августа 2020 года № 02/16825-2020-32);

наличие у работника подтверждения о вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







