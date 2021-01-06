Кудерметова с победы стартовала на турнире в Абу-Даби

Вероника Кудерметова вслед за Дарьей Касаткиной преодолела стартовый раунд турнира в Абу-Даби, призовой фонд которого составляет 565 тысяч долларов. Российская теннисистка обыграла эстонку Анетт Контавейт, посеянную под десятым номером.

Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу Кудерметовой.

За выход в третий круг соревнований россиянка поспорит с победительницей встречи между Ярославой Шведовой из Казахстана и сильнейшей участницей из квалификации.

Между тем еще одна наша теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Абу-Даби. Со счетом 4:6, 2:6 она уступила представительнице Греции Марии Саккари, получившей от организаторов девятый номер посева.