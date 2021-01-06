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06.01.2021 16:58
Рубрика: В мире

МОК не лишит Италию гимна и флага

Текст: Николай Долгополов
В прессе, и не только итальянской, в последние недели часто рассуждают на совершенно неожиданную тему. Лишит ли МОК итальянцев права выступить на Олимпиаде в Токио под своим флагом и прозвучит ли национальный гимн страны в честь победителей. И повод для обсуждений есть. Президент национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго сам бьет тревогу: такая угроза вполне реальна, риск - велик.

Проблема в том, что итальянское правительство приняло закон, дающий кабинету министров право обсуждать, сколько денег выделить спортсменам и точно отслеживать, на что НОК тратит полученные средства. По утверждению Малаго, это противоречит Олимпийской хартии, согласно которой государственные органы не имеют права вмешиваться в чисто спортивные дела. Больше того, президент НОК публично заявил, что в МОКе обеспокоены таким оборотом событий, и излишнее рвение государства может закончиться для Италии печально. И даже, заглянув в будущее и сославшись на некие настроения в МОКе, предрек возможные санкции. Ни флага, ни гимна у национальной сборной не будет.

Фото: AP Photo/Dita Alangkara, Pool
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Специально для "Российской газеты" эти тревоги и прогнозы прокомментировал президент Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС) итальянец Джанни Мерло:

- Здесь нет места для бури. Президент Джованни Малаго опасается, что функции и возможности Национального олимпийского комитета будут сильно урезаны. Но это не так. Да, недавно принятый закон более строг, чем прежний. Однако никаких нарушений в нем нет, деятельность НОК никак не ограничивается. И, если говорить серьезно, то сейчас не до этого. Легко представить сколько забот у правительства в период пандемии. Очень сложно приходится и МОКу. Ведь кто способен сказать, состоятся ли Игры в Токио, и в каком формате они будут проходить. Сейчас у всех нас тяжелый период. Мы боремся против пандемии и, в том числе, за выживание большого спорта. Вот на этом всем и надо сосредоточиться.

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