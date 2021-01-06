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06.01.2021 15:24
Рубрика: Власть

Около 60 пар планируют зарегистрировать брак 7 января в столице

Текст: Любовь Проценко

Около 60 пар планируют зарегистрировать брак 7 января в столице, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости
Названы самые популярные в Москве места регистрации брака

"В 2020 году впервые прошли торжественные церемонии заключения брака непосредственно в Рождество. До прошлого года 7 января было выходным днем для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания. С появлением этой традиции мы видим, что эта дата популярна среди молодоженов. Для пар открыты только два загса, но почти все время на этот день занято. Кроме того, проводить церемонии в праздничные даты также особая ответственность - наши ведущие готовят для таких регистраций уникальные поздравительные тексты, соответствующие тематике праздника", - рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

В 2020 году свадебные церемонии 7 января проходили во дворцах бракосочетания №1, №3 и №5. Брак в Рождество зарегистрировали более 50 столичных пар. В 2021 году церемонии 7 января пройдут во Дворце бракосочетания №1, где поженятся около 30 пар, и в Шипиловском отделе ЗАГС - здесь подано более 30 заявлений. В Грибоедовском загсе (Дворец бракосочетания №1) в каждом зале поставили елки, камин украсили уникальной аркой с гирляндами и елочными композициями. В Шипиловском отделе ЗАГС в зале торжественных церемоний, оформленном в современном стиле, также установили высокую елку. Будет проходить регистрация брака в Москве и 8 января во Дворцах бракосочетания №3 и N 5 в Измайловском Кремле.

Подать заявление на регистрацию брака можно на портале mos.ru и через единый портал госуслуг. Размер госпошлины составляет 350 рублей. Ее также можно оплатить онлайн, в этом случае предоставляется скидка в 30%, и размер пошлины составит 245 рублей. Для москвичей доступен большой выбор мест для регистрации брака - более 30 необычных площадок, шесть дворцов бракосочетания и 32 отдела ЗАГС. Список необычных мест, где можно заключить брак, регулярно обновляется.

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