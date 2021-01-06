Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
06.01.2021,  
10:02
Текст:  Антон Валагин

Тяжелые огнеметы "Тосочка" поступили в войска

Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Фото: Vitalykuzmin.net

Подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты в Саратовской области получили тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
В 2021 году Таманскую дивизию усилят самоходками "Коалиция-СВ"

ТОС-2 - самоходный реактивный огнемет нового поколения. Артустановка с 18 направляющими размещена на колесном вездеходном шасси "Торнадо-У", что значительно повысило мобильность и упростило эксплуатацию системы. Стоящие на вооружении ВС РФ ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" передвигаются на шасси танка Т-72.

Боевая установка оснащена манипулятором и может перезаряжаться самостоятельно - в прежних версиях для этого требовалась транспортно-заряжающая машина. Также "Тосочка" имеет средства снижения заметности и комплекс оптико-электронного подавления для защиты от высокоточного оружия. ТОС-2 впервые продемонстрировали публично на параде Победы 24 июня 2020 года, сейчас она проходит испытания - в том числе в войсках.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
испытания
Фото: YouTube
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты 03.01.2021
Системы С-500 планируется принять на вооружение в 2021 году 30.12.2020
Ударный дрон "Охотник" проведет стрельбу по воздушным целям в 2021 году 27.12.2020
огнеметы
Новый китайский реактивный огнемет показали на видео 21.12.2020
Разработка танкового огнемета АТО-41 началась 80 лет назад 19.11.2020
РХБЗ
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 проходит опытную эксплуатацию в войсках 13.11.2020
Как армия отрабатывает методы борьбы с коронавирусной инфекцией 27.03.2020