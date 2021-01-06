Житель Петербурга в честь Нового года устроил стрельбу в парке

В Муринском парке житель Петербурга устроил стрельбу из охолощенного автомата. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городское МВД.

По данным ведомства инцидент произошел накануне. 37-летний безработный мужчина из хулиганский побуждений произвел на территории парка около 20 выстрелов в воздух из охолощенного автомата. Отмечается, что таким образом он праздновал Новый год.

Как уточнили правоохранители, на момент инцидента мужчина был трезв. Хулигана доставили в отдел полиции, где в его отношении составили административный протокол. У него также изъяли охолощенный автомат и 95 светошумовых патронов к нему. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.