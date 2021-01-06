В краснодарском онкодиспансере сыграли серебряную свадьбу

Необычное мероприятие состоялось в эти новогодние дни в Краснодарском краевом клиническом онкологическом диспансере № 1: для одной из пациенток и ее мужа была организована торжественная церемония празднования серебряной свадьбы, которая прошла в Екатерининском зале главного ЗАГСа края.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, в рамках движения "Ловлю эмоции" здесь реализуется проект "Мечты должны сбываться", с помощью которого пациентки крупнейшей специализированной клиники Кубани борются со своим диагнозом "с помощью позитива". Женщины решили, что их заветные желания, несмотря на болезнь, должны быть осуществимы при поддержке друзей, близких, родственников и, конечно, врачей. Первым мероприятием стало проведение здесь почти два года назад выставка портретов.

- А недавно в рамках проекта была осуществлена мечта Нели Умаровой. 25 лет назад Неля и ее муж Артур расписались в срочном порядке прямо в военном городке, где жил жених, чтобы выехать к новому месту службы, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Ни свадебной церемонии, ни фотосессии у них не было. И вот, спустя годы, к серебряной свадьбе им подарили настоящий праздник и фотосессию. Утро невесты, жених в костюме с букетом на ретро-автомобиле, голуби, танец молодых - все это стало реальностью.

К движению "Ловлю эмоции" присоединились уже более 80 женщин от 20 до 60 лет с онкологическими заболеваниями, проходящие в лечение в клинике или находящиеся в состоянии ремиссии.

По данным медиков, в Краснодарском крае число тех, кто состоит на учете в онкодиспансере, превышает 180 тысяч человек.