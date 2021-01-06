В Крыму пять машин столкнулись у стелы "Ялта"

В Крыму в районе смотровой площадки со стелой "Ялта" произошло массовое ДТП с пятью автомобилями, которое, к счастью, обошлось без жертв. Два человека госпитализированы в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК.

На популярном у туристов месте для фотографирования в аварию попали BMW, ВАЗ-2104, VolksWagen Passat, Daewoo Lanos и Mitsubishi Outlander.

- По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель ВАЗ-2104 не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий автомобиль, - рассказали "РГ" в УГИБДД по РК. - Далее другой автомобиль вылетел на "встречку", из-за чего произошло массовое столкновение.

Две из четырех полос движения оказались полностью заблокированными для проезда. А одна из иномарок вылетела к стеле "Ялта", с которой открывается панорамный вид на город-курорт и где так любят делать селфи туристы.

На место ЧП были направлены пожарная машина, экипаж ГИБДД и две бригады скорой медицинской помощи. Спасателям МЧС пришлось смывать с проезжей части разлившееся топливо и с помощью гидравлического оборудования деблокировать одного пострадавшего из "четверки".

- Всего в ДТП пострадали два человека, - уточнили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС. - Пострадавшие доставлены в Ялтинскую городскую больницу.