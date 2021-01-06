Российские "Солнцепеки" и Т-90С стали звездами военного парада в Ираке

В Ираке 6 января отмечается День вооруженных сил страны. В этом году им исполнилось 100 лет. В Багдаде традиционно проводится военный парад, на котором представлена боевая техника, состоящая на вооружении частей и соединений.

Судя по ранее обнародованным фото и видеоматериалам, одними из основных участников этого торжественного мероприятия должны стать машины российского производства. Например, ТОС-1А "Солнцепек". Выполненные на базе основных боевых танков Т-90С, они имеют повышенный уровень защиты и высокую маневренность.

Тяжелые огнеметные системы успешно применялись против незаконных вооруженных террористических формирований. В ходе различных операций их неуправляемые термобарические реактивные боеприпасы сметали укрепления боевиков, обеспечивая продвижение пехотных подразделений и бронетехники.

Т-90С считаются самыми современными танками иракских сухопутных войск. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с также находящимися на вооружении М1А1М Abrams американского производства.

Например, их 125-мм гладкоствольные орудия кроме обычных снарядов способны применять управляемые ракеты, поражающие цели на дистанции 5000 метров. "Девяностые" оснащены закрытыми пулеметными установками, у танков мощная многослойная броня, дополненная динамическая защитой, и хорошая мобильность.

В параде также должны принять участие БМП-3М, которые являются самыми совершенными образцами техники такого предназначения. Ими комплектуются элитные части иракских сухопутных войсках.