Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель

Цена североморской нефти марки Brent с поставками в марте поднялась выше 54 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 26 февраля прошлого года.

Стоимость февральских фьючерсов на "легкую" техасскую нефть WTI превысила 50 долларов за баррель.

Накануне участники ОПЕК+ договорились не изменять действующие параметры сделки по сокращению добычи нефти в феврале и марте этого года. Исключения сделали для России, которая сможет наращивать производство на 65 тыс. баррелей в сутки в феврале и на такой же объем в марте, и для Казахстана, которому позволено увеличить добычу каждый месяц на 10 тыс. баррелей в сутки.

Сразу после первых новостей о решении альянса стоимость нефти марки Brent превысила 53 доллара за баррель.

Следующее заседание мониторингового комитета альянса назначено на 3 февраля, а встреча всех стран ОПЕК+ произойдет 4 марта.

Ранее вице-премьер России Александр Новак говорил, что диапазон цены нефти от 45 до 55 долларов за баррель - ​ оптимальный для нашей страны.