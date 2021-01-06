Тренер сборной России по биатлону заразился коронавирусом

О том, что в сборной России по биатлону, которая вчера прибыла на январские этапы Кубка мира в немецком Оберхофе, выявлен случай заражения коронавирусом, в своем Telegram-канале сообщил известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Однако эта информация, полученная Губерниевым от источников в Международном союзе биатлонистов (IBU), не касается спортсменов. COVID-19 обнаружили у одного из тренеров.

- В сборной России по биатлону, похоже, положительный тест на ковид! И это не спортсмен! Ждем подтверждения информации, - написал Губерниев.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в состав сборной России на ближайшие старты вошли Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова, а также Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков.

Этапы Кубка мира состоятся в Оберхофе с 8 по 10 и с 13 по 17 января.

Накануне старта биатлонного сезона в финском Контиолахти положительный тест на коронавирус сдал Антон Бабиков. COVID находили у старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова и еще трех специалистов, работающих с нашей командой.