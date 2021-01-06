В Японии полкилограмма черешни продали за 10 тысяч долларов США

В Японии на первых в этом году торгах коробка с 500 граммами черешни была продана за один миллион иен (10 тысяч долларов США). Самый дорогой лот был составлен из крупных плодов сорта Сатонисики, который является самым ранним.

Деревья растут в специальных ящиках. С июня по октябрь их помещают в холодильник, а затем переносят в теплицу, где нужно строго выдерживать определенную температуру: днем максимум +25 градусов, ночью: +13 градусов.

Самая вкусная черешня растет в префектуре Ямагата. Оттуда на рынки поступает до 75 процентов от всей выращенной в Стране восходящего солнца черешни. Первые плоды появляются на прилавках в конце весны и летом, напоминает РИА Новости.