В Петербурге зафиксировано снижение числа случаев COVID-19 в сутки

В Петербурге снижается число выявленных заболеваний коронавирусной инфекцией. По данным всероссийского официального штаба, за истекшие сутки 5 января в Северной столице зафиксирован 3341 новый случай. Это минимальный показатель с 24 ноября.

Днем ранее в городе зарегистрировали 3649 инфицированных, а всего с начала ведения статистики - 1 марта 2020 года - в Петербурге заболели 260656 человек.

В то же время по информации Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в федеральный регистр с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 за сутки 5 января внесено 2195 человек, это на 43 процента меньше, чем неделей ранее. Однако количество госпитализаций взрослых выросло на три процента.

- Указанная динамика показателей не свидетельствует о снижении распространения новой коронавирусной инфекции и не должна стать поводом для снижения внимания в отношении соблюдения ограничительных противоэпидемических мер, введенных правительством города, - подчеркивают в совете. - В стационарном звене имеется запас свободного инфекционного коечного фонда в 20 процентов.