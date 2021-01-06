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06.01.2021 13:16
Рубрика: Общество

В Петербурге зафиксировано снижение числа случаев COVID-19 в сутки

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)

В Петербурге снижается число выявленных заболеваний коронавирусной инфекцией. По данным всероссийского официального штаба, за истекшие сутки 5 января в Северной столице зафиксирован 3341 новый случай. Это минимальный показатель с 24 ноября.

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Днем ранее в городе зарегистрировали 3649 инфицированных, а всего с начала ведения статистики - 1 марта 2020 года - в Петербурге заболели 260656 человек.

В то же время по информации Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в федеральный регистр с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 за сутки 5 января внесено 2195 человек, это на 43 процента меньше, чем неделей ранее. Однако количество госпитализаций взрослых выросло на три процента.

- Указанная динамика показателей не свидетельствует о снижении распространения новой коронавирусной инфекции и не должна стать поводом для снижения внимания в отношении соблюдения ограничительных противоэпидемических мер, введенных правительством города, - подчеркивают в совете. - В стационарном звене имеется запас свободного инфекционного коечного фонда в 20 процентов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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