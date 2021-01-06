Варшавский медуниверситет оштрафуют за прививки политикам вне очереди

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что Варшавский медицинский университет будет оштрафован на 250 тысяч злотых (70 тысяч долларов) за то, что делал прививки от коронавируса политикам и знаменитостям вне очереди.

Таким образом, по словам министра, университет нарушил нормы Национальной программы вакцинации, начавшейся в Польше 27 декабря. Пока что прививаются приоритетные группы населения, в числе которых пожилые люди, медики и другие группы риска, а все желающие смогут получить вакцину после 15 января.

Между тем в первых числах января стало известно, что прививки уже были сделаны актрисе Кристине Янде и евродепутату Лешеку Миллеру, которые были записаны на вакцинацию в качестве врачей. Сами Янде и Миллер заявили, что им были предложены лишние дозы вакцины, которые иначе все равно бы пропали.