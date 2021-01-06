Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил россиян на Декаду спорта

Тысячи любителей спорта принимают активное участие в мероприятиях, организуемых в регионах страны в рамках Декады спорта и здоровья. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что в этом году массовые спортивные соревнования проводятся на открытом воздухе с учетом всех необходимых рекомендаций Роспотребнадзора.

"В этом году спортивный праздник проходит при соблюдении необходимых мер безопасности и с учетом ограничительных мероприятий, введенных в ряде регионов. Но несмотря на такие вынужденные условия, любители спорта стараются провести праздники интересно и активно. Онлайн соревнования по шашкам, где-то сдают нормы ГТО, проходят лыжные гонки и хоккейные турниры - самое время присоединиться, чтобы новогодние каникулы запомнились надолго, а заряд бодрости сохранился на весь год", - отметил вице-премьер.

Он рассказал, что, к примеру, жители Хабаровска и Кемеровской области приняли активное участие в "Забеге обещаний", пробежав дистанцию в 2021 метр. На Дальнем Востоке прошли соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти участников "Ледового перехода" 1933 года из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре.

На одной из интернет-платформе был организован Рождественский турнир по русским шашкам, объединивший любителей из 16 регионов страны, в Смоленской области прошел фестиваль "Валенки-шоу", в котором жители региона попробовали свои силы в различных видах спорта.

Жители Благовещенска Амурской области в новогодних костюмах пробежали дистанцию в 6 км, в Калуге любители здорового образа жизни приняли участие в новогоднем забеге в рамках проекта "Калуга - новогодняя столица России". На территории горнолыжного комплекса "Квань" организованы катания на сноуборде, горных лыжах и "ватрушках". В регионах сдают нормы ГТО, участвуют в соревнованиях по зимнему футболу. В Мурманской области, к примеру, в онлайн-режиме запущены флешмобы, фото- и видеоконкурсы, спортивные акции и мастер-классы.

Традиционная декада спорта и здоровья, организуемая Министерством спорта при участии региональных властей, проходит с 1 по 10 января. Главная задача акции - привлечь как можно больше населения, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, к занятиям физической культурой и спортом, повысить активность во время продолжительных новогодних каникул.