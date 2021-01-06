Вступили в силу новые правила пользования пляжами

Новые "Правила пользования пляжами в Российской Федерации" начали действовать по всей стране уже несколько дней, но реально почувствовать новшества у россиян получится только ближе к лету. Правила устанавливают несколько новых норм, которых до этого никогда не было.

Ранее в профильном департаменте МЧС уже рассказывали корреспонденту "РГ" о вводимых нормах. В частности, отныне в зоне купания запрещено использование гидроциклов и других плавательных средств, в том числе запрещены услуги катания на парашютах, надувных бананах, ватрушках. Также в зоне пляжей не должно быть пунктов проката маломерных судов. Для них в этом летнем сезоне должны быть выделены новые места, вне зоны официально разрешенных пляжей.

В свою очередь сами пляжи должны иметь строго обозначенные документами границы, а также акты водолазного обследования дна. Скорее всего, этим летом возле пляжей можно будет увидеть и еще одно нововведение, а именно специально огороженные площадки для животных, вход с которыми на пляж теперь запрещен.