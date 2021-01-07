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Рубрика: В мире

Кровь и битое стекло: Что произошло в Вашингтоне

Текст: Диана Ковалева
6 января обе палаты американского конгресса собрались на совместное заседание, чтобы подвести итоги прошедших в стране президентских выборов. Однако едва председательствующий на сессии вице-президент США Майкл Пенс успел объявить о поступивших возражениях касаемо подсчета голосов выборщиков, в Капитолий ворвались сторонники действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа, недовольные его поражением. Сдержать их не смогли ни полицейское оцепление, ни слезоточивый газ, ни самодельные баррикады из мебели, возведенные у дверей охранниками.

В связи со сложившейся ситуацией, которую в ФБР охарактеризовали как "катастрофическую пробоину в безопасности", законодателей решено было экстренно эвакуировать. В интернете стали появляться фотографии, на которых охрана Капитолия целится в протестующих через битые стекла окон и дверей. При очередной попытке недовольных прорваться в здание, раздались выстрелы. Смертельное ранение в грудь получила ветеран американских ВВС Эшли Бэббитт. Как позже сообщил глава местной полиции Роберт Конти, ее застрелил один из охранников. Впоследствии стало известно еще о трех погибших, однако однозначную причину их смерти власти пока не называют.

Фото: REUTERS
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Те протестующие, кому удалось прорваться в Капитолий, устроили там самый настоящий погром: переворачивали столы, срывали со стен фотографии и картины, выносили статуэтки. Хорошенько "досталось" кабинету спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В итоге, по распоряжению Дональда Трампа к зданию было направлено 1,8 тысячи бойцов нацгвардии, и вскоре протестующих из Капитолия вытеснили. На фоне беспорядков, которые разгорелись также в центре Вашингтона, мэр города ввела комендантский час с 18.00 6 января до 6.00 7 января. Дабы усмирить недовольную толпу, в это время на улицах разрешено было находиться лишь обладателям специального разрешения, а также сотрудникам спецслужб. Это не сразу возымело должный эффект: правоохранителям еще некоторое время приходилось теснить протестующих от Капитолия, в том числе с помощью слезоточивого газа. И все же законодатели смогли вернуться в здание и продолжить прерванное заседание.

Однако пока конгрессмены и сенаторы голосовали по протестам против утверждения результатов выборов, за пределами Конгресса развернулся второй "театр" событий. Возмущенные вспышкой насилия в Вашингтоне, против Трампа начали восставать его собственные однопартийцы: например, губернатор штата Вермонт Фил Скотт призвал его оставить власть. Прошение о своей отставке подала руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм. Как сообщил CNN, со своего поста ушел также заместитель советника Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер. Его примеру, по данным телеканала, подумывают последовать помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен и заместитель главы аппарата Белого дома Крис Лидделл. Не только демократы, но и члены команды самого хозяина Белого дома стали подумывать о том, чтобы отстранить его от власти - лишь бы, как писал портал Axios, не было больше насилия и ущерба имиджу Республиканской партии в целом.

Отгремевшие беспорядки осудили и четверо бывших президентов США - Барак Обама, Джимми Картер, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. Все как один прямо или косвенно обвинили в произошедшем Трампа. А лидер фракции демократов в Сенате Чак Шумер и вовсе назвал ситуацию пятном на репутации США, которое будет очень непросто отмыть.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Спустя несколько часов жарких обсуждений, которые, как передавал канал Wesh 2, один раз едва не переросли в потасовку между членами Палаты представителей, Конгресс подтвердил избрание Джо Байдена на пост президента США. Протесты, поданные республиканцами против утверждения голосов выборщиков от таких штатов, как Джорджия, Аризона и Пенсильвания, были отклонены обеими палатами. Режим ЧС, введенный в Вашингтоне из-за беспорядков, решено было продлить еще на 15 дней - то есть до инаугурации Байдена. В этот день Дональд Трамп, по-прежнему отказываясь согласиться с итогами выборов, все же пообещал покинуть свой пост и провести "упорядоченную передачу власти".

В мире США Выборы президента США-2020 РГ-Видео РГ-Фото

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