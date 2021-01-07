На мужчину напали с ножом рядом с Trump Hotel в Вашингтоне

На мужчину напали с ножом в рядом с Trump Hotel в Вашингтоне. В полиции телеканалу Fox рассказали, что пострадавший госпитализирован, он в сознании. Другие подробности не сообщаются. Также неизвестно, связан ли данный инцидент с протестами в столице США.

Напомним, 6 января сторонники нынешнего президента Дональда Трампа проникли в здание американского конгресса, чтобы помешать законодателям утвердить итоги прошедших 3 ноября выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Одна из ворвавшихся в здание Капитолия получила тяжелое ранение и впоследствии умерла, напоминает ТАСС.