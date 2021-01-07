Путин назвал цель посещения Большой мечети Дамаска

Президент России Владимир Путин поблагодарил мусульман за сохранение христианских святынь.

В фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" (ВГТРК) Владимир Путин рассказал, как в прошлом году в Сирии посетил мечеть Омейядов - Большую мечеть Дамаска. Также президент побывал и в православной церкви Святой Девы Марии.

"Визит проходил в дни, когда мы отмечали православное Рождество, это было само собой разумеющимся, что мы побывали в христианской церкви", - пояснил президент.

"Но мне очень хотелось посетить и мечеть... Потому что там хранятся мощи Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. Для меня было неожиданным, что в мечети сохраняются, причем бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире", - поделился воспоминаниями глава государства.

"Это для людей, которые исповедуют ислам, Яхья. Там и Иисуса Христа почитают. Это Иса. Вот эта близость двух мировых религий, в основе которой лежат общие морально-нравственные ценности, общечеловеческие, гуманитарные ценности, не может не вызывать интереса, и уважения. Кстати, и благодарности в данном случае представителям ислама за сохранение христианских святынь. Встречи и там, и в мечети, и в церкви только подтвердили", - заключил Путин.