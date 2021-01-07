Названа возможная причина пожара на западе Москвы

Причиной пожара на западе Москвы, в котором погибли четыре человека, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Напомним, трагедия произошла на Беловежской улице на 7 этаже 22-этажного дома.

"По одной из версий, причиной пожара в квартире на Беловежской улице в Москве, где погибли четыре человека, могло стать неосторожное обращение с огнем. При этом рассматриваются также и другие версии", - сказал собеседник агентства. Со слов соседей, в квартире, где произошел пожар, проживали люди, которые злоупотребляли алкоголем, заявил источник.

Данную информацию также подтвердила представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова. "Установлено, что в данной квартире мужчины систематически употребляли спиртные напитки", - сказала она. Она добавила, что проводится доследственная проверка. "В настоящее время следователи работают на месте происшествия. В рамках проверки будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - сообщила Иванова.

Площадь возгорания, как уточняют в экстренных службах, составила 3 кв. метра. В результате ЧП погибли четыре человека. В ходе проведения разведки и тушения пожара с расположенных выше этажей были спасены пять человек. В данный момент возгорание ликвидировано.