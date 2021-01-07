В Оренбургской области при пожаре погибли три человека

В Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли три человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, трагедия произошла в селе Екатеринославка Домбаровского района. Возгорание было зафиксировано в квартире на площади в 180 квадратных метров. Погибли женщины 1975 и 1954 годов рождения и мужчина 1985 года рождения.

Ранее ГУ МЧС по региону на своем сайте проинформировало о пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Северной в селе Екатеринославка и сообщило о пострадавших

По данным ведомства, в ликвидации пожара участвовало 26 пожарных и 12 единиц техники.